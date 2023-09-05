近年不少香港人移居來台，其中包括知名港星杜汶澤，另一名香港男星馬米港近期也在台灣定居，最近他新上傳一支影片分享台人難以讓香港人理解的地方，打趣說有時候覺得台灣人有點假，無法接受直接指出錯誤批評，也無法直接說出看法，最後更與來賓總結來台灣玩玩可以，若要移民得三思。

男星馬米高是香港女藝人馬蹄露的侄子，曾在公關業工作、及曾任國泰航空空服員，2012年因緣際會出道當演員，參加演出《愛·回家 (第一輯)》，去年到台北就讀傳理系碩士。最近他在Youtube頻道中分享在台生活心情，邀來在台灣住了10年的香港女生Jenny聊天，兩人約在公館，開頭他便抱怨不瞭解台灣的斑馬線到底是為何設置，「因為車都不讓人」，但在香港走出斑馬線，至少車子會急停，他很想踏出斑馬線告訴台灣駕駛自己有優先權，但「我還是不要用自己生命去教訓他們」。

【移民台灣三思】台灣人好假～死不認錯～不可直接批評～? ft. WTO香港Jenny

訪談開始，Jenny表示來台十年真的很喜歡台灣，偶而會受邀上節目《WTO姐妹會》，參加這個節目起初是自己報名，沒想到持續參加錄影竟然也有八年，Jenny表示自己先前因為工作關係國語沒問題，而馬米高就開始分享第一個遇到的文化差異是「一樓」，剛來台時他會跟朋友說在「地下」，但後來沒人聽得懂，之後才知道台灣人的地下是B1的意思，而香港的一樓其實是台灣的二樓。

馬米高坦言當時他以為台灣和香港飛機飛行時間只有一個多小時，應該沒有多大差異，來台後才發現有許多小衝突，最近還有點憂鬱症傾向，他直言覺得台灣人很假，說話太委婉，不會跟別人說不好的事，若試穿褲子覺得不合適不能直接說，通常會說：「這個好像不太合適」、「先不要」，讓個性直率的他覺得很困擾。

馬米高更指出，台灣人說話沒有明顯的好或不好、要或不要，大多會說「還好」、「我比較喜歡...」，中間有很多轉場的字，讓馬米高心很累，Jenny則表示因為台灣人不喜歡得罪人，其實心裡有答案，但為了不想傷害別人會用很多字詞包裝，若沒這樣做好像就是沒禮貌、沒同情心，認為應該要互相包容。最後Jenny下結論說不管是去台灣或是任何地方真的要深思熟慮，小住幾個月可以，但不要看別人狂讚就盲目來台定居，免得到時和預期落差太大，「做遊客遊台灣的感覺，不等於住在台灣的感覺，以為大家都是用繁體中文就差不多？少年你太天真了」。