蘆洲分局八里所所長鍾承餘、警員李永傑於本周日（2日）晚間10時許巡邏時，看到2名移工騎乘電動自行車未戴安全帽，經攔停盤查發現2人酒測值皆超過法定標準，返所途中又發現1男子騎電動滑板車搖晃，酒測值高達0.66MG/L，全案依公共危險罪移送士林地檢偵辦。

警方提醒依道路交通管理處罰條例35條，汽機車駕駛人若酒測值達0.15MG/L將現場移置保管該車輛並開立酒駕罰單，另達0.25MG/L則會觸犯刑法185-3條。因電動自行車、電動滑板車屬於「慢車」只能依道路交通管理處罰條例第73條進行開罰，行政罰罰鍰金額與第35條酒後駕車差近10倍。

中秋佳節將近，若有參與飲宴或是聚會飲酒，皆應善用酒後代駕服務，搭乘計程車或大眾運輸工具，切勿酒後駕車上路，即使是駕駛不用領用牌照之車輛，只要該交通工具為動力機械範疇，駕駛人人酒測值達0.25MG/L以上時，仍會觸犯刑法185-3條公共危險罪。

蘆洲分局八里所所長鍾承餘呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，容易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具，保障自己以及其他用路人安全。