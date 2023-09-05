行人闖紅燈遭開單 刁民辱警賤民遭起訴

北市李姓婦人今年4月因違規穿越馬路遭員警盤查，因而心生怨懟，不願告知其身分證字號，辱罵員警是「賤民」，員警臉色一沉說要辦她，她改口說是叫副總統「陳建仁」的名字企圖狡賴，逮捕過程又拉斷員警開單機背帶，士林地檢署日前偵結，依妨害公務罪起訴李婦。

李姓婦人4月13日上午8時40分，在重慶北路、天水路交叉口，違規闖紅燈穿越路口，巡邏員警考量她的安全，將她攔下予以勸說，她態度刁鑽，不願配合出示證件，還一臉不在乎，要求員警報身分證字號，辱罵員警「賤民」，員警呼叫支援警力到場，告知婦人「你是在罵我，我要辦妳」。

李婦態度一度軟化，解釋是在說副總統陳建仁的名字，又發現發音不一樣，才說「要辦就辦啊」，隨即被帶上警車，李婦徒手拉扯員警開單機背帶，導致斷裂不堪使用，自己的手指也受傷，在警車上再度嗆員警「你有沒有媽媽」、「媽的」，員警再次提醒「你罵誰媽」，她又解釋「你沒有媽啊，哈」等語。

起訴指，李婦不滿員警攔查開單程序，情緒激動犯毀損公務員職務上掌管物品、侮辱公務員、公然侮辱、毀損等4罪，從一重毀損公物論處，檢方依法起訴。