華為新手機Mate60 Pro一亮相就引爆搶購熱潮，該手機搭載華為海思設計的麒麟 9000S晶片，令外界相當驚豔，拆解手機後發現，Mate60 Pro的零組件國產化高達9成以上，除了麒麟9000S晶片以中芯國際7奈米製程打造外，至少還有46家本土供應商。
財聯社報導，華為Mate 60系列手機由46家中國供應商共同打造，為國產化再進一步提升。
華為新手機國產供應商如下：
◆結構件
東睦股份、福蓉科技、捷榮技術、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術、安利股份、蘇大維格、藍思科技
◆功能晶片模組
匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微
◆ODM服務商
福日電子、傑美特
◆顯示模組
聯創光電、合力泰、長信科技、翰博高新、京東方A、維信諾、同興達
◆光學鏡頭
昀塚科技、聯創電子、中光學、歐菲光、五方光電、東田微
◆銷售服務
天音控股、愛施德、百邦科技
◆充電器
奧海科技
◆設備供應
強瑞技術、利和興
◆聲學
歌爾股份
◆盤古大模型（華為雲旗下 AI 模型）
創意信息、神州數碼、華塑科技
◆衛星通訊
華力創通、盟升電子、隆盛科技
◆海思處理器
力源信息、勁拓股份、飛榮達、芯源微
大陸《環球時報》前總編輯胡錫進指出，華為此次新機「是對美國用晶片技術遏制中國十分沉重的打擊，意味著華為走出了一條獨特且自主的技術和產業路線」，更稱「美國的制裁倒逼出更強大的華為」。
Mate 60 Pro是華為手機時隔3年重磅回歸，華為仍看好市場復甦前景，據傳已將2023年手機出貨量目標從3700萬支上調至4000萬支，較年初所訂目標增長約8.1％。
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