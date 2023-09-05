台灣老人健保補助「一國多制」，有的縣市65歲以上全埋單，有的看綜合所得稅率，有的只幫中低收入戶付清，國民黨總統參選人侯友宜今端老人福利政見，喊出65歲以上長者排富後健保全額補助，預估花費160億。對此，行政院長陳建仁5日指出，此政策並非侯首創，許多藍綠縣市都在執行，但仍需要相當研議。

陳建仁下午出席「第20屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」前接受媒體聯訪，媒體問及，侯友宜端政策牛肉，提出排富後全面補助老人健保免費，並表示預估財源160億元，請教院長支持嗎？此外是批評行政院在外籍勞工議題上拿香跟拜，若不說來源就是抄襲。

對此，陳建仁回應，政府對老人健康照顧一向不分藍綠，中央、地方必須合作，舉例來講，65歲以上老人健保補助，實際上6都還有一些縣市都已經在實施，「所以這並不是一個首創的情形 」，許多藍綠縣市都在進行。

陳建仁強調，政府對老人健康照顧和生活照顧一向不遺餘力，舉例來說，明年政府編列社會福利預算高達7900多億，目的是要提供各年齡層更好的照顧，在健康照護和長照部分上，也提供老人最好的服務。

他指出，侯友宜提出看法後，政府也需要相當的研議，他也請衛福部遵守財政紀律，不要壓縮到弱勢團體的衛生福利照顧經費，再來研議如何使老人健保經費能得到比較好的照顧，希望每位老人家都能長長久久的活到老，健健康康度過晚年，能享受健康和長照福祉，經濟生活也有所照顧。