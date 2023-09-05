啦啦隊女神林襄日前爆出熱戀樂天桃猿球員馬傑森，被追問這段戀情時，她羞怯表示：「希望大家可以給我一些交友空間」，看似間接承認這段戀情，如今迎來26歲生日的她，上傳一段疑似喝醉趴在桌上的影片，沒想到變換姿勢時，突然出現養眼畫面，讓大批粉絲看傻了眼，立刻引起熱議。

林襄在instagram曬出一支影片，只見她看似微醺的趴在桌子上，兩眼則是迷濛望向前方，接著露出一抹微笑，而原本將頭趴在手臂上的她，突然變換姿勢，只見傲人北半球瞬間從桌上滑落，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，而這支影片才短短4個小時，就吸引7萬多人按讚朝聖，看見林襄的超高人氣依舊難以超越。

對此，網友除了獻上生日祝福，也紛紛留言：「從桌上滑下去那一刻，我沒了」、「整顆滑下去」、「眼神也太性感了吧」、「這傲人雙峰下桌太絲滑了吧」、「小隻馬才能這樣，優缺點同在」、「這畫面實在是太誇張了」、「最後是小馬的頭嗎」、「看得人也醉囉」、「重複看了100次」，而她也不忘道出生日願望就是「要快樂、要健康」。

林襄爆出與馬傑森熱戀後，因為球團「禁愛令」的因素，讓網友們好奇她的動向，對此，經紀人表示交友屬個人隱私及自由，不影響工作的前提下，球隊不會過多干涉，而她日前開賣二手衣物時，瞬間就被秒殺，可見人氣並未因戀愛消息而下滑。

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