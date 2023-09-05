高市某公立大學謝姓教授的駱姓妻子不滿丈夫和女助理過從甚密，指控2人不但出遊還大膽在家過夜發生關係，就連參加賽夏族矮靈祭也能公然調情，駱女怒告求償100萬元還在臉書留言罵女助理「垃圾」，結果民事官司不但敗訴定讞，捱告妨害名譽部分則判罰5000元確定。法官勸駱女，縱使難過及委屈，還是要循合法途徑理性處理婚姻問題。

2020年11月謝男帶著駱女、潘女及一名學界友人參加賽夏族矮靈祭活動。駱女和潘女原本是好友，但祭儀進行中，駱女發現丈夫會和潘女手牽手跳舞，吃麵時潘女還對丈夫說「我不敢吃，你可以幫我吃嗎？」，潘女事後還說「謝教授好喜歡我，剛剛祭典跳舞時把我的手拉的好緊、好痛喔」，讓駱女懷疑丈夫和她有一腿。

駱女還持住家大樓、屋內監視器畫面指控，潘女趁她不在家時，到她家找謝男共度春宵，怒向潘女提告求償精神撫慰金100萬元。

駱女除了提告，2021年8月時疑似不滿臉書某友人張貼當時眾人一起參加矮靈祭的照片，照片裡自己和潘女並肩而站，氣得在該文底下留言「請撤照，站在我旁邊的垃圾蟠XX（諧音）」，事後反遭潘女提告妨害名譽。

民事部分，一、二審法官均認定駱女提供的證據，無法證明謝男與潘女有逾越男女交往的情事，判駱女敗訴定讞。

至於駱女捱告妨害名譽的部分，駱女強調沒有「指名道姓」，不算公然侮辱。但檢方認為使用諧音、又強調「站在我旁邊」，針對性明顯，依公然侮辱罪起訴駱女。

一審法官認為，該照片已經有12人按讚，顯見多數人已看見駱女的留言，符合「公然」的要件。駱女的指涉亦相當明顯，犯意甚明，足以讓潘女感到難堪、不快，已達足貶損人格或名譽的程度，審酌駱女否認犯行，判處罰金5000元，可易服勞役。

駱女不服上訴，法官勸駱女，發洩情緒的抽象謾罵顯然無助釐清事實。縱使她懷疑潘女介入她的家庭，感到難過及委屈，還是要循合法途徑理性處理，潘女不須忍受駱女的侮辱犯行，最後駁回駱女上訴定讞。