大陸環球網報導，韓國總統尹錫悅近日接受美聯社書面採訪時宣稱，中國對北韓擁有相當影響力，關鍵是中國是否及如何發揮影響。如果北韓持續升級核導能力、違反安理會制裁決議，中國作為對國際社會和平與穩定肩負責任的安理會常任理事國，應為實現朝鮮半島無核化作出建設性努力。為此，中國外交部發言人毛寧5日主持例行記者會作出四點回應。

毛寧表示，第一，中朝是山水相連的友好鄰邦，兩國保持著傳統友好合作關係。同時北韓是聯合國的正式會員，是主權獨立國家，中朝關係好，同中方對北韓影響力是兩個不同的概念，不能混為一談。

第二，半島形勢目前的局面不符合各方利益，也不是中方希望看到的。2018年開啟的半島問題解決進程之所以陷入停滯，根源在於美方未對朝方採取的無核化措施作出應有的回應，不重視也不願解決朝方的合理關切。美方應當反思糾錯，負起責任，停止搞制裁施壓和軍事威懾，為重啟有意義的對話採取切實措施。

第三，中方始終認真執行安理會有關決議，安理會涉朝決議的內容不只是制裁，還強調對話。中方主張全面平衡執行有關決議，反對選擇性的只強調制裁，忽視推動對話進程。

第四，中方一直致力於維護半島和平穩定，推動半島問題對話解決進程。中方將繼續在半島問題上積極維穩促談，推動早日實現半島長治久安，這是各方的共同利益所在。