鴻海表示，與7月相比，受惠消費智慧產品零組件出貨增加，8月元件與其他產品月增達雙位數，電腦終端產品受惠返校需求增加而小幅成長。雲端網路產品較7月小幅衰退，消費智慧產品則因7月拉貨動能墊高基期而衰退。

與去年同期相比，鴻海8月四大產品線均見衰退，其中以元件與其他產品約略持平表現最佳，電腦終端產品因PC市場需求趨緩而略為衰退，雲端網路產品同樣略為衰退，消費智慧產品則因拉貨動能保守而略為衰退。

而鴻海前8月四大產品線均較去年同期衰退，其中以元件與其他產品約略持平表現最佳。展望後市，鴻海維持既有預期不變，認為時序已進入下半年旺季，預期營運將逐漸加溫，第三季將優於第二季，季增幅度將略高於前2年平均的9.85％水準。

鴻海董事長劉揚偉法說時表示，雖然時序進入旺季，但由於市場變數仍多、恢復力道仍待觀察，預期第三季營收將呈現「季增、年減」表現，並基於最新市況下修全年雲端網路及電腦終端產品展望，將全年營收展望自持平調降為略為衰退。

外資對於鴻海營運後市多維持正向看待，僅基於展望下修而小幅調降獲利預期，普遍維持「買進」、「優於大盤」評等，保守派法人亦維持「中立」評等，目標價區間自115～151元略為調整為115～148元。