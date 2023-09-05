高雄三民區漢口街稍早傳出墜樓意外！今日下午2時11分許，75歲王姓男子從自家透天民宅墜樓，在客廳的王妻聽到「砰」一聲，外出查看時見王男一動也不動嚇壞報警，警消獲報到場，發現王男已明顯死亡，現場初步勘查無外力介入，詳細死因報請檢察官相驗釐清。據悉，王男有心臟疾病，近期有向妻子、友人透露因病所擾，不排除久病厭世。

今日下午2時11分許，王男與妻子當時相約外出，王妻當時就在1樓客廳等王男出來載她，不料此時聽到砰一聲，鄰居見到王男躺在地上無動靜，嚇壞趕緊叫王妻出來報警。

轄區三民一分局哈爾濱派出所員警、救護人員獲報到場，經查王男已明顯死亡未送醫。據悉，王男有心臟疾病，近期有向友人透露，自己因病所擾，也向妻子哭訴自己連累了她，感到很抱歉；後續警方現場初步勘查，死者身體並無外傷，排除外力介入等人為因素，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。

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