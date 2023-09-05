南韓總統尹錫悅今天表示，南韓和東南亞國家必須「聯手」回應北韓的核子威脅。華府則示警北韓領導人金正恩將罕見地前往俄羅斯商討武器交易。

法新社報導，尹錫悅在印尼首都雅加達召開的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會結束後，明天將和東協領袖會面，7日則將參加有18國領袖出席的東亞高峰會，俄羅斯代表也將與會。

尹錫悅接受印尼「羅盤報」（Kompas）訪問時指出，北韓發射飛彈「構成直接和生存威脅」，對南韓而言如此，對東南亞盟友來說亦然。

他說：「此時此刻，大韓民國和東南亞國家協會須就北韓非核化議題聯手堅決因應和密切合作。」

「東協和韓國的團結合作必須進一步加強，如此一來，以規則為基礎的國際秩序才能在印太地區扎根。」

東協成員和南韓預期將就區域合作通過一項聯合聲明。尹錫悅表示，這項聲明將強調各國領袖致力推動「自由、和平和繁榮的印太地區」。

美國昨天表示，北韓領導人金正恩預計將前往俄羅斯與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面商武器交易。

金正恩據報將向俄國尋求先進的衛星科技和核子動力潛艦，以及糧食援助。美國上週則警告莫斯科將尋求在烏克蘭作戰的彈藥和補給。

平壤7月發射一枚洲際彈道飛彈，引發華府、首爾、東京當局譴責。

根據法新社看到的東協峰會公報草稿，東協指出，北韓近來發射彈道飛彈有激增的趨勢，這種威脅區域和平的作法是「令人憂心的發展」。

公報草稿強調「各方和平對話」的重要性，並重申東協準備好在達成朝鮮半島和平方面扮演「建設性角色」。

俄羅斯將派外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席這次東亞峰會。