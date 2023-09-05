國民黨台北市立委參選人徐巧芯近日猛打超思進口蛋相關爭議，遭民進黨立委高嘉瑜嘲諷，徐主張「逐顆驗蛋」的作法，是「逐顆工程師」，兩人因此槓上。對此，時常評論時事的臉書粉專「政客爽」認為，高嘉瑜會有這些動作，是為了要顧深綠的票，「居然會怕基進黨參選人吳欣岱，可憐啊。」

高嘉瑜昨（4）日晚間在臉書發文表示，一個買蛋議題，讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，應要尊稱她一聲「逐顆工程師」。徐巧芯不久後發文回擊，稱她沒說過要逐顆查驗，而是問目前還有多少庫存。她也感嘆，高嘉瑜為了討深綠支持者歡心，不惜把別人不曾說過的話塞到對方的嘴裡，並喊話，不要因為被逼急了，就變成民進黨基本教義派，因這反而會損害她敢說真話的形象，導致更難選上立委。

「政客爽」今（5）日在臉書發文表示，高嘉瑜會與徐巧芯槓上，簡單而言就是她硬說徐有講巴西蛋要逐顆檢查，但事實上，徐不是要求要逐顆審查，而是質疑既然都是用抽查，農業部怎麼可回應，完全沒有有問題的巴西蛋流入市面？

「政客爽」直言，看來這次藍營的票都會投給國民黨立委參選人李彥秀了，「為了顧深綠的票，居然會怕那個不敢坐徐巧芯包車的吳欣岱，可憐啊。」