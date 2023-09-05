在野立法院黨團今召開記者會披露，全台 3436 家旅館，僅有 1604 家旅館有提供無障礙房型或友善措施，竟不到旅館總數的一半，此外，全台僅有 18％ 民宿表示有提供相關「友善措施」，顯示整體環境對身障者極不友善，有待檢討強化。

在野立法院黨團今（5）日偕同台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟及台北市新活力自立生活協會，共同檢討國內無障礙旅宿的情況，召開「杜絕客房變倉庫，身障權益誰來顧」記者會。

立委王婉諭表示，觀光署升格在即，但國內無障礙旅宿執行成效低落，尤其據觀光局資料顯示，全台 3436 家旅館，僅有 1604 家旅館表示自己「有提供無障礙房型或友善措施」。然而，業者究竟提供的是「無障礙房型」，或僅為「友善設施」，卻被觀光局混為一談，不得而知，造成民眾無法清楚辨識。

王婉諭指出，具有「無障礙設施」及「友善設施」的旅館總數相加，竟然不到旅館總數的一半，如何保障身障族群的權益？雖然目前尚未將民宿納入法規要求，但全台僅有 18％ 民宿表示有提供相關「友善措施」，顯示整體環境對身障者極不友善，有待檢討強化。

日前要求觀光局盤點全台無障礙房間情況，並希望透過無障礙認證標章讓民眾清楚辨認，觀光局卻以標章太多為由拒絕。王婉諭批評，每個標章背後代表不同族群需求，觀光局的意思是身障族群的權益就可以被漠視犧牲嗎？而目前觀光局網站中，各家旅宿回報無障礙設施的資訊仍不夠完善，不樂見因為環境不友善，漸而降低他們外出的意願。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分表示，台灣將在 2025 年邁入超高齡社會，對於環境無障礙的需求也大幅提升。旅館除了輪椅進出順暢外，完善友善櫃台、無障客服，加上硬體設備、衛浴設備、門鈴及火警設備閃示燈等都不可少。法規應要求業者完整揭露無障礙環境設施，用精準的照片和數字，告知相關公用設施和房間內容物等，並透過關鍵字強化搜尋。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟強調，無障礙房的規格，並非要求業者重新裝潢，希望主管機關可以結合各地的輔具中心，活用閒置輔具讓民眾向旅館業者租借，讓業者瞭解並有意識地提供無障礙的住宿環境，完善旅遊相關配套。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔則指出，應明確區分友善和無障礙認證，訂房時才不會誤導民眾，且新建旅館應具有通用設計，不僅限於房間，其他公用設施如溫泉、泳池 SPA 等皆同，以提高入住者可近性。此外，常見飯店在通過檢驗取得執照後，將無障礙房改為倉庫或一般房，政府應訂有懲處機制。

台北市新活力自立生活協會自立生活主任 Yukih Pupuy（尤奇‧普佩依）表示，疫情過後國內無障礙旅遊大幅退步，例如原本有無障礙房型的旅館，疫情過後拆除或是直接不提供。現有無障礙房型的旅館多為高單價之國際觀光旅館，障礙者們被迫選擇高單價旅遊，政府務必將《建築物無障礙設施設計規範》納入無障礙認證標準，讓友善認證逐漸往無障礙認證為目標。畢竟無障礙旅遊不分國界，應讓世界看得見。

在野立委提出三項訴求，包括要求觀光局建立無障礙旅宿標章及查核機制，確實盤點符合法規之旅宿名單，並應有定期複檢機制，以及完善無障礙客房與設施的資訊透明度。