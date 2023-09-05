2024總統大選競爭激烈，近期也釋出多份民調引發討論，前立委郭正亮指出，僅美麗島電子報民調呈現國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲糾纏、相加等於民進黨參選人賴清德，但其他大部分民調都是柯領先侯、相加大於賴，這會影響藍白談整合的條件；而賴清德的訪美效應很快就結束，仍是民進黨執政的「背後靈」影響，這個政府可以出現的怪事真的會讓人跌破眼鏡，賴只能概括承受。

民眾黨副秘書長許甫在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》指出，TVBS最新的四腳督民調顯示，賴清德30%、柯文哲23%、侯友宜18%、郭台銘14%，與民眾黨內參民調，賴28.7%、柯23.9%、侯12.4%、郭11%；近期大多數總統民調都是類似趨勢，但僅做「全市話」的美麗島電子報民調有所不同。

郭正亮指出，美麗島民調的趨勢顯示，「柯文哲加侯友宜等於賴清德」且柯、侯糾纏，這與其他份民調不同，大部分民調趨勢顯示，柯領先侯的幅度都超過誤差值(3%以上)，且柯、侯相加超過賴清德至少5%甚至到10%。

郭正亮直言，這對選情判斷有所影響，若侯友宜判斷自己與柯文哲差不多，就會認為訪美回來的高點可以與柯文哲談；但若是依其他民調顯示的侯落後柯，政治很現實，屆時侯友宜要與柯談的條件就不一樣。

郭正亮也指出，所有民調的結果都顯示，「賴清德的訪美效應已經結束」，速度非常快，以美麗島民調來看，賴清德訪美回國後連衝3波高點，最高到42.5%但現在僅剩35.3%，跌了將近7%，顯然訪美效應影響一般，其中主因還是與執政的背後靈有關，賴訪美回來又看到農業部長陳吉仲、經濟部長王美花等人，會讓人擔憂民進黨連任又是這些官員。而後續也不會再有出訪行程，賴接下來要防守的重點是中國大陸的貿易壁壘調查，未來兩岸的議題不是軍演，而是經濟層面的影響。

郭正亮認為，賴清德未來較難依靠抗中保台做議題，因為侯友宜、柯文哲也是保台，只是三人愛中華民國的程度不同，像國慶日主視覺有沒有中華民國的議題也很難持久，最後還是要回歸到「為什麼要支持這個政黨」的基本面，對賴來說就是民進黨7年來的執政都要概括承受，這個政府可以出現的怪事真的會讓人跌破眼鏡，接下來貿易壁壘調查主責單位又是經濟部，王美花一定毫無準備。