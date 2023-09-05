彰化縣政府邀明華園戲劇總團，以彰化母親河八堡圳開鑿過程的故事，全新改編「八堡圳傳奇」紀念大戲，將在彰化公演兩場。明華園當家小生孫翠鳳說，這齣戲專為彰化縣編導，從未公開演出，預計將動員300 名演員參與演出。

彰化縣長王惠美與明華園小生孫翠鳳、執行長陳昭賢，以及梨春園團長葉金泉等人為演出宣傳，王惠美表示，「八堡圳傳奇」即將於9月29日在員林圓林園、10月1日在彰化縣立體育場首度公演，這是專為彰化所寫的劇本。

王惠美說，來看來1次公演等於是看2場演出，公演當晚7點先由「梨春園」暖場，晚上7點30分明華園正式演出，兩大臺灣歷史最悠久的北管和歌仔戲藝術團隊，藝術群英聯演，精采可期。

明華園戲劇總團特地為彰化縣打造的大戲「八堡圳傳奇」，由明華園團長陳勝福擔任藝術總監，執行長陳昭賢擔任製作，當家小生孫翠鳳領銜主演、並與知名編導黃致凱、中正大學中文系教授王瓊玲共同編劇，總計動員300位演員。

故事取材自流經18個鄉鎮、灌溉面積廣達2.14萬公頃的彰化母親河八堡圳開鑿過程所改編，藉由虛擬的角色，象徵為建圳犧牲奉獻的無名英雄們，如何同心協力為開鑿水圳付出，完成這項讓彰化成為台灣米倉的重大水利工程。

明華園為首度公演的大戲中，特別將現有公演舞臺加寬、加深、加大，同時搭配兩組500吋大螢幕現場直播，舞臺表演也從台上延伸到台下，讓觀眾更貼近感受傳統戲劇藝術的震撼力。

孫翠鳳說，這部戲不只是要讓彰化人，也要讓所有人看見彰化，在劇中她所飾演的角色是當年開墾者之一的施世榜，讓她感觸很深，早期水圳製作石笱、竹管，他們也盡力還原早期道具，這次動員300位人員，要讓經典之作留下給後代子孫看見，邀請所有鄉親記得來欣賞。