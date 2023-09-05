國民黨總統候選人侯友宜繼提出增加醫療保健支出後，今再釋出醫療政見，若當選總統，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，將享有排富全額補助健保，預計約有400萬人受惠。醫療改革基金會認為，台灣已進入超高齡社會，在勞動人口改變之下，民眾的保費負擔已比健保開辦時高出許多。侯友宜不適合提出這樣的政策，否則將會把重擔壓在年輕世代身上。

醫改會執行長林雅惠指出，健保1995年開辦之際，希望讓年輕人、有錢人多負擔一點，主要原因是當時高達7成的人口都在工作，且退休後的平均餘命也不長。如今許多人退休後都仍有20幾年的壽命，在人口年齡結構改變、經濟型態改變、收費族群改變下，繳保費的人越來越少，國人的壓力也已比健保開辦時高出許多。

2015年，台灣15～64歲勞動人口達到高峰，此後便持續下降，而老年人醫療支出高，健保的負擔也更重。林雅惠認為，侯友宜所提的政見恐會加劇健保財務困境，不應將這樣的重擔壓在年輕世代身上。國人當前面對的健保財務挑戰也比想像中嚴峻，其實已不適合提出這樣的政策，否則將會造成非常大的連帶影響。

「讓民眾享有更好的醫療品質是好的，但作為一個負責任的候選人，除了開出政策福利以外，也應提出配套措施」。林雅惠表示，健保收不抵支是每年面臨的困境，若要擴大健保補助的範圍，侯友宜就應提出新的對策，讓大家知道他會如何改善健保財務問題。開出這樣的政策，她直言有點不負責任。若是中央加碼補助，最後將由全民來買單。

衛福部長薛瑞元今回應，侯候選人所提的政策，其實有地方政府已經在推動，這並不是全新的政策。若依現有的條件，財務的負擔不會太高，大概增加170幾億，但侯候選人希望交給中央來做，就不會只有這樣的金額。另外，台灣老年人口越來越多，現在已經超過400萬人，未來還會更多，但是繳保費、支付各種税的對象已越來越少，必須思考是否會加重年輕人的負擔。對於這項政見是否會導致國人面臨保費調漲的壓力？他表示，因侯候選人還沒有具體規劃的內容，我們沒有辦法去評論最糟糕的情況會是如何。