前AV導演圤智雨（本名郭震宇）近來揭露各圈黑料、八卦，屢屢引發話題討論。然而，他昨(4)日在社群上透露自己的IG帳號無預警「被消失」，讓他連忙創立新的帳號，更在內文中透露將「連名帶姓」爆料一位高人氣網紅。

圤智雨近日因正妹網紅哈霓萱在社群上透露「其實很討厭圤智雨」而怒發聲槓上對方，除了爆料與她合作的過程中：「拍片要人家準備威士忌，便當一個才$100，每次都要準備$1000以上的威士忌，$1000以下的又不喝，然後還要在那邊等她喝兩杯才放得開。」更以「如果金馬獎有最佳綠茶獎，妳應該要得。」等字句形容她是綠茶酒鬼專業戶。

誰料，事隔一日後圤智雨再度發文，透露自己的IG帳號因不明原因「消失」，因此決定開設新帳號邀請支持他的粉絲追蹤。此外，其內容也指出：「我要準備來爆料了，而且這一次的爆料會直接連名帶姓，爆料那個高人氣網紅。」並且會一併附上相關證據佐證其說法。

事實上，圤智雨上月初便在臉書上發文，強調「我沒有消失」，解釋自己是一個做事有目的性的人，並不會無緣無故就寫文章，解釋是因自己忙碌，才會停更社群，「最近我停筆，因為我最近開始連續進入錄音室，錄音、寫歌、創作。」

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