天豐新能源與允能風電股份有限公司投資夥伴法國道達爾集團、泰國電力控股集團以及日本雙日株式會社成功完成雲林離岸風場財務重整協議，以全力推進640MW雲林離岸風場的建設工程。

天豐新能源的執行長Thomas Karst表示，此舉對雲林專案以及台灣離岸風電產業是一項重大里程碑，這項決定凸顯我們為台灣潔淨能源轉型所盡的心力，亦彰顯團隊卓越的專案管理能力。針對專案進度，Karst也說，2023年安裝工程進度良好，2024年安裝的準備工作也幾近完成。這要歸功於所有利害關係人彼此合作無間，也歸功於專案團隊堅持不懈的付出。

雲林離岸風場專案是天豐新能源及其投資夥伴的首要任務，特別感謝主管機關與各單位的傾力支持，協助專案達成各項里程碑。在完成財務重整協議後，專案團隊將持續全力專注於完成安裝作業，並審慎克服施工過程的各樣挑戰，嚴謹確保風場順利完工。雲林離岸風場所生產的電力將依據兩份為期20年的購電協議提供給台灣電力公司。風場建置完成後將產生足以提供超過60萬個家庭能源需求的再生能源，成為台灣最大的離岸風場之一。

雲林離岸風場位於台灣海峽，距西海岸約8～17公里，水深約7～35米，風場面積約82平方公里。風場內80台風機所發之電力將經由雲林縣台西鄉及四湖鄉兩座陸上變電站併入電網。