一個人是否喜歡自己的身體，會大大影響自信與生活品質。英國安格利亞魯斯金大學日前針對全球65個國家的民眾進行「外表滿意度調查」，結果發現，來自馬爾他和台灣的民眾對自己的身體最有信心，位居第1、2名，而整型風氣盛行的南韓則是名列第5。澳洲和印度民眾對於身體最感焦慮，滿意度居末。

根據《每日郵報》報導，這項調查由英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，前身為劍橋藝術學院）主導，涵蓋全球65國、近5萬7千位參與者，由全球250多名科學家合作進行，是有史以來最大的一項外表滿意度調查。

World’s most body confident countries revealed: Malta tops the global league table – while Britons are named some of the least happy with their figures #body #Britons https://t.co/lQDaU12OQz — WhatsNew2Day (@whatsn2day) September 4, 2023

應研究人員要求，參與者必須完成「身體欣賞量表」，題目包括「我尊重自己的身體」、「我欣賞自己身體的不同與獨特」等等。

結果發現，在65個調查國家中，馬爾他得分最高，其次是台灣和孟加拉。滿意度最高的第4到第10名分別是：哈薩克、南韓、菲律賓、埃及、伊拉克、波蘭和南非。日本則是倒數第18名。

Known for its beautiful architecture and breathtaking landscape, the people of Malta are equally as pleased with their own aesthetic as they top the survey as the most body-confident nation in the world. https://t.co/SPxXe0w66i — The Project (@theprojecttv) September 5, 2023

而在排行榜的另一端，澳洲民眾對自己身體的滿意度最低，其次是印度和英國，倒數第4至第10分別為：愛爾蘭、烏克蘭、德國、美國、中國、法國和巴西。

此外，該調查也發現，無論來自哪一個國家，住在鄉下地區或單身人士，以及接受「非美式文化」的人，更能夠欣賞自己的身體。這顯示為了符合西方社會所宣揚的外貌理想，都市人必須承受更大的壓力。