知名網路正妹姚采辰，早年曾上過PTT表特版，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，Instagram擁有85萬人追蹤，她還自己創業經營服裝品牌，被網友封為「最兇老闆娘」，近日她突宣布將回歸夢想家啦啦隊，消息一出讓許多粉絲驚喜。

姚采辰昨（4）日於社群上宣布重大消息，「很開心可以跟大家分享這個消息，今年我回歸老東家夢想家啦啦隊」，近年她偶爾參加綜藝節目錄製，較常分享吃喝玩樂的生活日常，對於重新加入啦啦隊，她坦言：「很久沒在公開場合露面，也猶豫了很久，最後還是在友人的鼓勵之下，重新回去徵選啦啦隊，也很幸運的選上了～之後就會在球場跟大家見面了！！！希望可以常常看到大家」。

姚采辰喊話「請大家多多指教」。（圖／姚采辰經紀人提供）

對於未來姚采辰直言：「不管以前看過我或是沒看過我的人，都可以重新認識我，也把一直以來跳舞的興趣又重新轉成正職，除了模特兒/主持人/KOL/Youtuber/現在多了啦啦隊女孩，也讓大家可以看到更多不同面向的采辰，當然也要繼續向大家學習，未來也請大家多多指教」。貼文一出，讓網友們紛紛留言：「哈哈學姐了吧！我記得那時候去彰化球場看5場妳都在」、「學姊超棒」、「原來是初代好正」，對於網友問她為何投資賺很多還要去當啦啦隊，她曬出投資收益「做股票是興趣，跳舞也是興趣，如果可以靠興趣賺錢，何樂而不為？為什麼一定要二選一，不能都要嗎？」

姚采辰表示投資和跳舞都是興趣。（圖／翻攝ines.1017 Instagram）

事實上姚采辰2017年曾擔任夢想家職籃啦啦隊「Formosa Sexy」的初代成員，她透露當時懵懵懂懂「印象中跟著大家每個週末去彰化主場，就好像是一群姐妹出去玩，很棒的回憶」，當時的夥伴有現在在樂天的孟潔、DJ Cyndi等，後來退團後她便開始經營社群平台，在網路上擁有百萬粉絲。