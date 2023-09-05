根CFRA Research的數據顯示，自1945年以來，標普500指數在9月平均下跌0.7%。

美銀技術策略師Stephen Suttmeier出具報告指出，標普500指數今年以來上漲18%，這意味著該指數處於逆勢上揚的有利位置，可望在9月進一步走高，「9月和該年餘下時間的最佳結構，是標普500指數在今年1月到8月間上漲10%～20%，這就是2023年的景況」。

就歷史來看，美股在9月的表現通常不佳，這也是「9月效應」（September Effect）這個術語的由來。但今年的情況似乎不必太擔心，因為這一波由AI熱潮帶動的巨大反彈，已經給美股進一步上揚亮出了綠燈。

該美銀首席技術策略師表示，當標普500指數在9月之前上漲10%～20%時，該指數在9月上漲的情況占65%，平均報酬率為0.8%。如果按照歷史模式推算，該指數可能從目前的位置上漲8%，今年約以4,850點封關。