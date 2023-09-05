在船隊布局方面，慧洋日前公告交付新造船一艘，由常石集團（舟山）造船Panamax（82,400 DWT，船名：Katagalan Ace），亦為NOx第三期環保節能船，今年總計將交付7艘新船，並依市場價格積極處分老舊船舶。慧洋指出，由於通膨因素及環保法規導致新造船造價漲幅偏高，再加上二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，8月份公司再處分兩艘舊船，認列處分利益約600萬美元；今年截至目前為止，慧洋已處分9艘舊船，總計認列處分利利益約2800萬美元，後續亦將維持汰舊換新政策。展望後市，北美進入收成旺季，加上巴拿馬運河塞港問題持續影響，可望推升運價及指數反彈向上。