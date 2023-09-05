在船隊布局方面，慧洋日前公告交付新造船一艘，由常石集團（舟山）造船Panamax（82,400 DWT，船名：Katagalan Ace），亦為NOx第三期環保節能船，今年總計將交付7艘新船，並依市場價格積極處分老舊船舶。慧洋指出，由於通膨因素及環保法規導致新造船造價漲幅偏高，再加上二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，8月份公司再處分兩艘舊船，認列處分利益約600萬美元；今年截至目前為止，慧洋已處分9艘舊船，總計認列處分利利益約2800萬美元，後續亦將維持汰舊換新政策。展望後市，北美進入收成旺季，加上巴拿馬運河塞港問題持續影響，可望推升運價及指數反彈向上。
《航運股》慧洋-KY 8月每股稅前盈餘0.19元 後市運價及指數偏樂觀
慧洋-KY(2637)8月合併營收為新台幣12.4億元，年減40.17％，累計前8月合併營收為107.92億元，年減39.23％；獲利方面，8月營業利益0.72億元，年減91.4％，稅前盈餘為1.42億元，年減82.31％，每股稅前盈餘為0.19元；累計前8月稅前盈餘為15.36億元，年減82.49％，每股稅前盈餘為2.06元。 公司指出，受到巴拿馬運河一帶乾旱問題，使船舶吃水水位下降，導致船舶等待與繞道時間延長，影響該區域船舶周轉天數，自8月中旬起船舶運價及指數向上攀升，其中又以中小型船舶回升幅度較高，而由於慧洋租金採預收方式，部分指數連結船舶的營收成長預期會遞延反映在9月份。
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