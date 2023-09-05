薇薇懷胎7月只胖了6公斤。（薇薇Weiisly提供）

擁有50萬粉絲的網紅美女作家薇薇Weiisly，11月將產下第三胎，也是她的第一個女娃兒；懷胎7月只胖了6公斤的她，被親友和粉絲譽為「最適合懷孕的肚子」，前兩胎幾乎沒胎動，落紅了還接受媒體採訪；她還因為這胎懷了老公的「前世情人」，覺得自己地位變崇高，在家被寵得像女王。

兩性作家薇薇Weiisly外型亮麗年輕，經常在粉專分享全家幸福和樂的模樣，對愛情與兩性關係又有獨到見解，深受粉絲歡迎，她結婚11年，擁有一對10歲和7歲的寶貝兒子，前兩胎懷孕時，都只胖了8公斤，這一胎到目前為止，更只重了6公斤，她的秘訣是：「懷孕前體重控制好，懷孕期就不容易發胖。」生產後補充美白、控制體脂肪的保健食品，配合運動，讓她孕期、產後，都輕鬆回到孕前窈窕狀態。

第一次懷女兒，薇薇Weiisly也第一次透過4D超音波看到女兒的長相，「妹妹好可愛！連超音波的技師都說她很好溝通，一開始臍帶在她臉上，我們跟她說『要用開，讓我們看看你的臉』，妹妹就乖乖地甩開臍帶讓我們拍照，還吐舌頭打哈欠，很會做表情，很可愛」。

薇薇Weiisly的女兒是兩個兒子「吵」來的，因為帶他們去朋友家玩，看到朋友的女兒就一直吵想要妹妹：「吵了快一年，我跟他們說媽媽不要再生了，沒想到真的來了個意外之喜。」 兩個哥哥經常為了妹妹要叫他們什麼而吵架，因為兩個人都想要被叫「大哥」，老二是不想被叫「二哥」，因為他認為二哥是「很餓的哥哥」，童言童語，天真極了。

經常被朋友們開完笑說是最適合懷孕的體質，薇薇Weiisly除了懷孕初期有一點孕吐的感覺、飲食口味改變之外，其他和平常幾乎沒兩樣，前面兩胎很少胎動，就像沒懷孕一樣：「我懷第一胎的時候，甚至宮縮也沒發現，去到醫院才知道開了三指。」那天早上她還落紅，坐了四小時車到醫院，一路上還在做採訪完。

這次懷女嬰，胎動稍微多一些，情感上也變得比較敏感，「以前的我比較包容、比較不會據理力爭，這次覺得會對一些不對的事比較堅持，三個小孩有不同個性，我在懷孕時也有不同個性的展現」；所幸老公對她的貼心，讓她感覺自己像個女王被寵愛：「每一次懷孕、產檢產檢他都陪著我，提醒我所有該注意的日期跟事項，待產包也是他在準備。他經常幫我按摩腳，一按就是一個小時；怕我不好睡，會先在客廳等我入睡後、把家裡收拾好才會進房睡：如果去應酬，也會先把垃圾倒好、交代兒子照顧我才出門。」