台糖鐵道有百年歷史，過去又有「五分車」的別名。去年10月高鐵嘉義站延駛至蒜頭糖廠，完成「最慢與最快鐵路的連結」；鐵道局宣布8月31日再完成蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院，台糖公司預定10月通車，百年糖鐵風華再現。

去年第1期工程約1.38公里，首航的時速只有10多公里，全程40分鐘，路線被喻為，最快與最慢的連結。鐵道局表示，今年的第1.5期由蒜頭糖廠往故宮南院方向，行經嘉57及嘉58鄉道，進入故宮南院北側院區至院區內景觀橋北側，沿線新增3處平交道、1處跨越灌溉溝渠版橋及故宮南院站，新設路線長度約0.4公里，往東北連接蒜頭糖廠內台糖公司自辦改善既有路線約0.7公里，延駛路線全長共約1.1公里。

鐵道局表示，故宮南院站設有1座月台，月台設計延續第1期工程所設五分車高鐵站候車月台型式，結合故宮典藏文物繪飾象徵，取其形、取其意，轉化成月台立面設計圖騰，呈現蜿蜒與虛實意象。月台欄杆由五分車糖廠甘蔗形色轉譯而來，地坪則是一節節五分車廂富有韻律的色階排列，整個車站月台讓旅客自踏出五分車起，即可感受到完美的時空轉換。

該工程去年12月29日開工，今年8月31日完工，鐵道局目前正辦理履勘等通車啟用前置作業，台糖公司預定10月通車。鐵道局表示，民眾可藉由糖鐵與高鐵的串聯，1日之內體驗南北故宮、蒜頭糖廠的不同風貌。