7日深夜登場的「火化升天」儀式是重頭戲，圖為2022年資料畫面。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一年一度民雄大士爺祭今起一連3天登場，今早紙糊大士爺神尊開光點眼後，由嘉義縣長翁章梁與各界循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式，祈求保佑嘉義縣合境平安，加上民間有一說，今年是60年一次的黑兔年，農曆7月有「最兇鬼月」之稱，民眾除參與大土爺祭典、逛雨傘節市集，也盼參與祭典能消災解厄。

一年一度民雄大士爺祭今起一連3天登場，7日深夜登場的「火化升天」儀式是重頭戲，圖為2022年資料畫面。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今早紙糊大士爺神尊開光點眼後，由嘉義縣長翁章梁與各界循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今早紙糊大士爺神尊開光點眼後，由嘉義縣長翁章梁與各界循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民雄大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普度祭典，都是歷史悠久的人文盛事，且一年當中只有大士爺祭期間能看到高9尺3吋高的大士爺神像，今清晨5點大士爺紙糊神尊在臨時安厝的大殿開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。

清晨6點30分，主祭官翁章梁率眾人循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式，主祝及陪祝者行三跪九叩首禮，接著行上香禮、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後翁章梁恭讀疏文，再行三跪九叩首禮叩謝神恩、燒疏文，儀式肅穆隆重。

大士爺廟表示，相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21至23日連續3天舉辦祭禮，至此民俗流傳至今。

廟方說，觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連續3天祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，是罕見的宗教文化特色，也是民雄鄉地方最珍貴的祭典，7日深夜登場的「火化升天」儀式就是一年一度的重頭戲。

大士爺廟董事長周漳炎率指出，大士爺神威顯赫值得大家尊敬，感謝各界參與一年一度的盛事，也歡迎民眾共襄盛舉，一起發揚傳統文化祭典。

翁章梁說，信仰給人力量，全台各地好朋友在這幾天將湧入民雄，見證民雄最在地、也最特別的祭典，今天的團拜祈福很莊嚴，也有來自馬來西亞的朋友參與，大家懷著虔誠、慈悲的心，向神尊祈求一切平安順利，感受安定平穩。