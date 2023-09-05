位在台北市文山區木新市場2樓的區民活動中心，這個月1日上午發生天花板突然大片坍塌，而掉落地點就在電梯口，也讓許多里民飽受驚嚇。台北市議員王欣儀指出，木新市場與活動中心，因為氯離子超標緣故為海砂屋，10幾年來多次維修補強，但卻還是反覆坍塌漏水。市場處回應，短期內會先以整修為主，中長期將以改建後搬回原址為目標。

王欣儀指出，去年10月市場大樓二樓的區民活動中心，曾因鋼筋裸露、天花板脫落、漏水及廁所破舊等問題辦理會勘，今年5月木新市場2樓經過結構技師評估，氯離子含量過高，且混凝土剝落、鋼筯裸露及天花板掉落情況嚴重，不建議2樓空間繼續使用。

王欣儀說，活動中心每天約有10個班隊在此上課，進出人數至少2、3百人，但因區公所經費有限，只能針對內部裝潢稍做局部修補，在安全上還是有很大的隱憂。王欣儀直言，北市府已預計朝市場改建方向進行，13日會召開里民說明會協調中既市場的地點，期望屆時能有更明確的方向計畫，讓木新市場大樓能順利改建，一勞永逸解決海砂屋危險建物問題。

北市民政局表示，文山區公所於事發當天即派員前往確認現況並管制出入口，同時通知班隊停課及更換場地相關事宜，目前暫先關閉區活未開放。區公所已請廠商前往處理，先行巡查場地安全，並儘速修繕輕鋼架，後續整體建物防水補強工程配合市場處規劃辦理。

負責管轄木新市場的市場處則回應，針對木新市場大樓，短期內會先以整修為主，像是屋頂修繕等工程，中長期將以改建後搬回原址為目標，並會尋找附近合適地點當為中繼市場。