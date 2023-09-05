不論是宗教還是個人因素，台灣有相當多的民眾選擇吃素，也因此台灣的素食餐廳非常普及，提供的菜色更是五花八門，讓許多外國人大讚台灣是素食天堂，不過今（5）日卻有店家抱怨，客人訂素食桌沒先告知不吃葷，他們只是為了提味在菜中加了一點肉燥，結果反而被客人罵，奇葩內容讓網友全都傻眼，直呼「奇文共賞！」

有店家今（5）日在臉書「爆怨2公社」表示，有一家八口訂了一桌素食桌，但訂桌時卻沒先告知是素食者，也沒說不能加任何葷的調料，結果吃到一半看到肉燥，竟大聲指責店裡的員工。

「拜託，肉燥只是為了提味，你可以選擇不吃肉燥啊！」店家直言，小粒的肉燥只是為了提味，根本沒必要故意挑起來吃，且該桌客人還抱怨味噌湯裡面有加柴魚，讓店家反嗆「我們本來就不是素食店，你們只打電話說訂素食桌，也不事先告知說不吃葷食，真的是奧的無極限」。

店家的說法讓網友全都開始「懷疑人生」，紛紛喊「是我對『素食』有錯誤的理解嗎」、「素食加肉燥、柴魚，到底是誰比較難理解」、「是素食，不是速食耶」；還有許多網友質疑「應該是釣魚吧」、「這確定不是反串文？」