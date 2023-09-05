中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，公司一直相當重視國人的連網安全，隨著民眾在食衣住行育樂透過行動裝置獲取資訊的依賴程度加深，無形之中也提高了資安風險。此次與國際領導品牌趨勢科技合作推出『行動安全防護』方案，相信可為中華電信客戶帶來更全面及完整的資安防護，安心自在地享受網路所帶來的樂趣及便利。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，網路犯罪手法演變速度超乎想像，即使對自身網路行為保持高度警戒，百密仍有可能一疏。趨勢科技多年來密切關注時下網路威脅演變，很高興有機會提供中華電信行動用戶專業的資安工具，希望在瞬息萬變的網路威脅環境中，能為全民的手機使用安全盡一份心力。

中華電信關心客戶資訊安全，除打造從機房端24小時過濾惡意詐騙網站及兒少不當資訊的「防駭守門員」、「色情守門員」等服務，消費者只要月付45元，不必另外安裝軟體即能迅速建立防護網；此次攜手趨勢科技推出「行動安全防護」方案，是繼主打寬頻客戶的「HiNet PC-cillin防毒防駭」後，針對手機使用者需求所量身訂做的資安服務，擁有防駭、防毒、防詐及防盜等多樣功能。