TrendForce研究副總范博毓指出，TV面板經歷連續兩個季度的上漲，品牌客戶已明顯感受到採購成本增加的壓力，加上針對年底促銷的備貨動能逐漸接近尾聲，因此品牌客戶已有開始調節TV面板採購的準備，預期也將逐步反映在未來幾個月的價格趨勢上。以9月份的電視面板價格來看，目前預計整個月32吋與43吋價格將持平，50吋、55吋均調漲1美元，65吋與75吋預計調漲3美元，與前幾個月相比，價格漲幅將開始出現顯著的收斂。

MNT面板在商務機種需求持續疲弱，消費機種的品牌客戶採購需求正逐漸轉弱，同時更保守看待第4季需求下，價格上漲空間逐漸縮小中。雖然反映在部分價格偏低的機種上仍有微幅調升的空間，但整體而言，面板價格要延續過去幾個月連續上漲的趨勢不再，目前預計9月份的MNT面板價格將全面轉為持平態勢。

目前觀察NB面板狀況，整體而言需求已經到頂，但面板廠對於拉抬面板價格的態度依然非常積極，同時以規格來看，低階的TN機種需求相對仍較中高階IPS機種需求好，因此TN面板價格有機會維持前幾個月的漲幅，IPS面板也在面板廠的積極運作下，有機會在9月上漲，預計9月份低階的TN機種預計調漲0.2美元，中高階的IPS機種預計調漲0.1美元。