海巡署南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所5日上午11時許，安檢人員於港區巡視時，發現1名七旬婦人於枋寮漁港加油站旁騎乘單車不慎落海，隨即通報安檢所人員趕往現場救援。

警消及海巡到場，見狀先持遙控式動力救生圈，奮不顧身跳入水中救援，現場2名漁民朋友也熱心駕駛膠筏協助救援，並成功救援至膠筏上，但婦人已無意識，海巡人員持續施以CPR至救護車抵達現場，第一時間送往枋寮醫院搶救，經急救後已恢復心跳，持續住院觀察。