新北市永和區上月（8月）下連續發生竊盜案件，警方清查共接獲7起報案，警方調閱監視器發現，竊嫌每次犯案都穿同一條褲子「迷彩褲」，警方循線逮捕43歲袁姓男子，訊後依加重竊盜罪送辦。

據了解，袁男每次犯案前都先勘查地形，再循著民宅窗戶爬進屋內偷竊，專門挑值錢的黃金及現金下手，因為袁男都穿著迷彩褲犯案，也成了破案關鍵。

警方訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦。（警方提供）

警方指出，袁男每次犯案都穿迷彩長褲，沿著巷弄裏面的瓦斯管攀爬，鎖定門窗未關上或未上鎖的民宅行竊。經調閱監視器比對，確認袁男涉有重嫌，立即向檢方聲請拘票，前往袁男租屋處查緝。

警方表示，經清查袁男涉犯7起竊案，查扣贓款4萬4610元，作案衣物4件、作案手套2雙、安非他命1包等證物，累計得手金額達13萬元，詢後依加重竊盜及毒品罪嫌移送偵辦，後經法院裁定羈押。

警方查扣的贓證物及竊嫌犯案穿的迷彩長褲。（警方提供）

永和警分局長李崇偉呼籲，民眾外出時記得關閉門窗避免宵小侵入，另可添購便宜的雲端監視器等防盜設備，發現可疑人事立即通知警方。