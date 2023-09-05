澎湃新聞5日報導， 近日，江蘇多所大專院校陸續公布2023級大學部新生大數據，涉及年齡分布、姓名、姓氏等多項內容。新生數前三大姓氏分別是「王」「張」「李」，名字最多是「子涵」、「宇軒」、「吳昊」。

據東南大學、南京資訊工程大學、南京林業大學、南京師範大學、中國礦業大學等大專院校的統計，今年霸榜校園的三大姓氏分別是「王」「張」「李」。另外，2023的「萌新」中也出現了不少稀有姓氏。比如，南京審計大學公布的「青、還、巴、凡、陽、農、零、珍、西」等，中國礦業大學新生中的生僻姓氏有「虢、茆、郤、訾、逯、郗」等。

各大專院校2023級新生中，哪些名字最受歡迎？澎湃新聞報導，「子涵」、「宇軒」、「吳昊」都是大專院校新生中重名較多的名字。東南大學新生中，名為「暢」「子涵」「宇軒」的同學均超過10個；南京工程學院新生同名最多的是「吳昊」「王睿」和「楊帆」；南京林業大學新生中最受歡迎的姓名是「星宇」「張涵」「浩然」以及「一鳴」。

年齡來看，東南大學最小的新生出生於2008年，今年才15歲。另外，南京資訊工程大學新生中年齡最大的出生於1991年8月，年紀最小的出生於2007年12月，最大的同學與最小的同學年齡相差16歲。