大立光8月營收成長30％ 9月和8月持平 16:522023/09/05 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大立光（3008）8月營收為45.45億元，較上月營收成長30％，較去年同期成長2％。前八月累計合併營收253.76億元，較去年同期衰退10％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預估9月營收和8月差不多，大環境跟訂單沒有太大變化。 中華精測8月營收較上月下滑22.5％ 聚陽8月營收35.05億 年增7.5％ 《金融股》三商壽上半年每股虧損1.06元 RBC為140％ #大立光 #營收成長 #月營收 #較去年同期 #累計合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 營邦自結7月每股大賺3.5元 20:032023/08/29 財經 新北警取締酒駕執法 肇事較去年同期減25％ 17:502023/08/31 社會 《其他電》邁入旺季 東科-KY 8月營收月增逾6成 15:382023/09/05 財經 《食品股》水患影響消費力 鮮活果汁-KY8月營收年減2.26% 17:092023/09/04 財經 《半導體》矽格8月營收雙減 仍寫今年次高 16:492023/09/05 財經 商湯科技上半年虧損人民幣31億 22:212023/08/28 財經 《汽車股》麗清下半年優於上半年 明年營收拚百億元 13:282023/08/29 財經 《電零組》毅嘉前8月營收奔9年高 續看旺車市 09:482023/09/04 財經 《航運股》嘉里大榮力拚全年營收成長 汐止物流中心11月啟用 17:292023/08/30 財經 《電機股》亞德客-KY 8月營收25.62億元 年增30％ 07:382023/09/05 財經 《家生活》寶雅前7月營收年增15% 美系外資回心轉意、股價逆強 10:182023/08/25 財經 《生醫股》藥華藥前8月營收30.6億元 超車去年全年 15:582023/09/05 財經 《其他電》鴻海8月營收近5月低 Q3季增展望不變 16:192023/09/05 財經 彰化銀行今年獲利可望再創新高 穩固下半年成長動能 20:032023/08/30 財經 《電週邊》華孚8月營收再創歷史新高 前9月可望拚贏去年全年 14:582023/09/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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