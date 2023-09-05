遊客騎Youbike遊嘉義景點，有時尚感又做環保。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠鼓勵大家騎乘Youbike電輔車輕鬆遊蘭潭美景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市推動綠色低碳的電動公車、Youbike「雙B」公共運輸服務，公共自行車Youbike2.0租借便利，里里有站點，運輸路網綿密，並率先導入Youbike2.0E電輔車，市府表示，規畫編列2024年預算，再增建50個站點、375輛車及750支停車柱，擴大服務。

嘉義市政府交通處表示，2020年底起陸續建置公共自行車YouBike 2.0服務站點，2021年導入全國首創的Youbike2.0E電動輔助車系統，累計至今有356萬人次騎乘，公共自行車廣受歡迎及愛用。

目前全市共有一般YouBike951輛、YouBike電輔車150輛，總站位數達145站，周轉率每車超過4轉，為YouBike系統非六都第1名，且設置至今創下全國唯一「零」單車失聯率的紀錄。

嘉市府表示，每騎乘公共自行車1公里可以減少0.1公斤碳排放量，騎乘Youbike可以做環保，市府編列預算，持續建置Youbike站點及車輛，預計增建375輛車，其中約15％是電輔車。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府致力升級市區公共交通運輸，有電動公車、公共自行車，滿足通勤、生活、觀光等多樣化需求，可下載「愛嘉義APP」，掌握嘉義市公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等資訊。