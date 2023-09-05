22歲大陸清純小花蔣依依曾有「童星第一美女」、「中戲校花」等封號，從1歲就出道擁有超過70部作品，星路被外界看好。怎料，蔣依依近日遭檢舉逃漏稅，即便她透過工作室發聲解釋，仍無法平息輿論；更有網友翻出蔣依依曾替張庭旗下品牌TST代言多年，才驚覺原來她沒那麼單純。

蔣依依是大陸知名童星，她從小就是女主角童年專業戶，飾演過39部影視劇女主角小時候，在業界被評為「小戲骨」；22歲的蔣依依一邊在中央戲劇學院表演系讀書，仍戲約不斷，還受邀多個綜藝節目，讓外界都很期待她從清純小花成為頂流女星代表。

蔣依依過去曾代言張庭旗下品牌TST多年。（圖／摘自微博）

不過，蔣依依日前卻遭檢舉逃稅上百萬元，事後她透過工作室認了但也解釋整件事真實情形，沒想到未能平息輿論，反倒是讓部分網友看不下去，翻出她曾與張庭有掛勾的黑歷史；原來蔣依依過去替張庭品牌TST代言多年，該品牌就是涉嫌非法傳銷，因此網友推斷她也不是什麼單純的人。

其實蔣依依從小就有不少爭議，她未滿10歲就被傳出指責劇組新人副導演不專業，害演員得花7、8小時待機，無法休息，當時令外界很詫異，讓一些網友震驚她年紀輕輕就疑似有大頭症。