流感疫情目前已進入流行期，小兒科醫師陳木榮昨（4）日門診時發現，許多大小孩子都罹患了A型流感，因此針對10月即將開打的流感疫苗畫了一張介紹圖供民眾參考。

陳木榮表示，今年公費流感疫苗的廠牌多了高端，自費流感疫苗的廠牌則是多了輔流安，「是在舊有流感疫苗的基礎之上多加了佐劑，號稱抗體數量較多，持續較久，英國製造，限定65歲以上才能打」；陳木榮提到，公費流感疫苗不能指定廠牌，3歲以上可能打到的廠牌有50%可能打到國光疫苗、27.5%打到賽諾菲、12.4%可能打到輔流威適、10.1%可能打到高端。

陳木榮指出，6個月到3歲嬰幼兒可以施打賽諾菲、輔流威適、伏適流，賽諾菲是法國製造的傳統雞蛋型，輔流威適是號稱保護力高一點的德國製造細胞型，伏適流則是德國製造雞蛋型；65歲以上民眾可以考慮施打賽諾菲、輔流威適、伏適流、輔流安、國光，其中國光是台灣製造的雞蛋型疫苗。

疾管署今日表示，目前已正式進入流感流行期，且有A型H1N1及H3N2於社區共同流行，流感危險徵兆包括呼吸困難、發紺等，民眾若有類似症狀應儘速就醫。