美國官員表示，北韓領導人金正恩可能很快前往俄羅斯訪問，並且會見俄總統普丁。或許克里姆林宮正試圖向北韓採購武器與彈藥，以補充烏克蘭戰爭的巨大銷耗。

美聯社報導，這位不透露姓名的官員表示，美國外事部門預計金正恩將在本月內出訪俄國，並且會有相當重要的會談。雖然不確定會談具體地點和時間，但考慮到金正恩只會乘火車出訪，因此最可能的地點是俄羅斯遠東太平洋港口城市海參崴(俄國名：符拉迪沃斯托克Vladivostok，意為佔領東方)。

美國國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)週一指出，在7月下旬的時候，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)曾前往平壤訪問，名義是慶祝北韓勝利日70周年，但真正的目的可能是試圖說服北韓向俄羅斯出售火砲彈藥。

華森說：「我們的消息管道稱，金正恩希望討論能夠繼續下去，其中包括與俄羅斯，進行領導層級的外交接觸。」

她補充說，美國敦促北韓停止與俄羅斯的軍事洽談，並遵守平壤先前做出的「不向俄羅斯提供或出售武器」的承諾。

紹伊古表示，兩國可能舉行聯合軍事演習。