員林分局莒光所為了防止車輛誤闖，除了在現場拉起封鎖線外，也派員到場協助交通管制作業。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

有家長冒著風雨接送小朋友下課，險象環生。（吳建輝攝影）

中央氣象局下午發布「大雨特報」，包括中、彰、投地區要留意大雷雨，其中彰化下午3點左右開始下起暴雨，包括逢雨必淹的員林市靜修路員基醫院周遭，水淹及膝車輛無法行，鹿港天后宮廟埕更變成池塘，宛如小型滯洪池一樣。

彰化下午3點左右開始下起暴雨，包括逢雨必淹的員林市靜修路員基醫院周遭，水淹及膝車輛無法前行。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化下午開始下起強降雨，半小時不到員林基督教醫院周邊就開始淹水，最深處甚至達到膝蓋，警方在現場拉起封鎖線，避免車輛闖入，附近靜修路、新生路、莒光路、一路到新義街、南平街等無一倖免，許多駕駛看到淹水不敢前行，紛紛掉頭。

當地民眾已經見怪不怪，表示只要大雨就會淹水，過去說排水系統將完工，會將水排至隔壁的大村排水，但是三年過去了，依然在淹水。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

當地民眾已經見怪不怪，表示只要大雨就會淹水，過去說排水系統將完工，會將水排至隔壁的大村排水，但是三年過去了，依然在淹水，附近龍燈滯洪池好像也沒發揮效果，希望相關部門能夠重視，盡快改善附近淹水問題。

員林分局莒光所為了防止車輛誤闖，除了在現場拉起封鎖線外，也派員到場協助交通管制作業，包括靜修路與新生路口及靜修路與莒光路口都已拉起封鎖線，管制人車通行。

另外這場大雨也讓國定古蹟鹿港天后宮廟埕變池塘，水淹的高度甚至快到供桌的一半，不過這並非天后宮廟埕第一次淹水，今年5月也曾經淹水一次，不過廟方說，今年才會像這樣淹水，過去不會，因此淹水原因仍要調查。