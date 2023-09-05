和泰集團長期關注行人用路安全議題，發覺常有人車爭道、行人路權被剝奪等交通安全問題，為倡議用路人路權，展開導護志工裝備捐贈計畫，贈予國中小學導護背心與指揮旗，保護導護學童及志工交通安全。和泰集團自2011年開始每年持續捐贈全台縣市國中小導護志工裝備，連續13年來已累積捐贈12萬套(含反光背心與指揮旗等)，以求提升導護志工值勤與學童用路安全。

新北市光復國小今日（9／5）舉行和泰集團「導護志工裝備捐贈計畫」捐贈儀式，和泰集團和泰汽車管理本部劉松山協理與新北市教育局劉明超副局長、指導單位交通部道安會湯儒彥簡任技正及新北市光復國小張明賢校長出席合影。

自2011年起，和泰集團每年輪流捐贈全台縣市國小導護志工裝備，盼能維護學童每日上下學交通安全，2015年開始第二輪全台國小導護志工裝備捐贈，考量到裝備需持續汰舊換新，於2021年展開第三輪全台國小導護志工裝備巡迴捐贈，至2023年總計捐贈12萬套，全台超過2600所小學，超過百萬名導護志工及學童受惠，今年度除統一捐贈新北市、台中及台南市國小外，也提供全台國小及國中線上個別申請，並邀請交通部道路交通安全督導委員會擔任指導單位。

為保障志工及學童的交通安全，和泰集團特地採用警用等級材質製作導護裝備，裝備亮眼醒目，使得駕駛人一眼望去便能提高警覺、降低車速。此外，導護反光背心融入和泰集團吉祥物-虎力，代表台灣珍貴的原生貓科動物-石虎，虎力不但讓原本的裝備設計增添了活潑、童趣的風格，也表達和泰集團守護導護志工與學童們交通安全的決心，積極在交通安全公益領域盡一份心力。

和泰集團一直以來積極投入ESG相關作為，並致力呼應聯合國永續發展目標(SDGs)精神，長期投身於社會公益，整合內外部資源並與利害關係人合作，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動ESG相關行動，包含給予原民孩童歌唱舞台的「原夢國家隊」、保護台灣石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」、專注青年培力的「公益夢想家」、達成73萬棵植樹里程碑的「一車一樹」及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」為台灣創造更美好的環境與生活。