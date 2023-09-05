為打擊短期租房濫用居住空間，美國紐約短期租房市場將自周二（5日）起落實新條例。預計新條例實施將影響Airbnb短租平台4萬多個賬號。

據美國《商業內幕》報導，根據新條例，所有在短期租房平台，如Airbnb、Vrbo等短租平台的房東，必須向有關當局註冊後才能營業。新條例也禁止房東出租整個單位、房東必須住在單位內、房客人數上限為2人等。每違例一次，可被罰款最高5000美元。

據統計，單是通過Airbnb在紐約出租房子的賬號約有4萬個，其中很大一部分可能會因為新規定而從市場上消失，到時，遊客恐只能選擇住酒店。對於Airbnb短租平台來說，這一新政策意味著收入的重大損失，因為紐約是該公司最賺錢的預訂市場之一。

另據《華爾街日報》報導，通過各大小短期租房平台非法營業的賬號估計多達1萬零800個。根據旅遊網站Skift的數據，截至8月28日，紐約市特別執法部門所批准的執照只有257張。

此外，專研短期租房市場走勢的AirDNA網站估計，多達4000個賬號將因不符合新條例而遭平台剔除，占紐約短期租房市場整體營收高達40％。