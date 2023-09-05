玉山致力培育多元信託專業人才，自2021年起遴選參與高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師培訓課程，至今完成培訓人數已超過500人，並已有超過200人通過認證。並於信託公會舉辦「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」頒獎與授證典禮，榮獲「高齡金融規劃顧問師-人才濟濟獎」肯定。

玉山響應政府政策持續推動「信託2.0」，投入人力、建立制度及整合資源，2021年成立信託業務策略發展委員會，由總經理擔任召集人，從上而下統籌策略聯盟、業務推廣、廣宣行銷與系統發展等面向。

此外，為了讓信託服務能融入民眾日常生活當中，多次深入社區，與醫療院所、安養機構、企業及地方機關合作，舉辦講座傳遞信託知識；在高齡與金融友善的面向，以顧客為核心，本於金融平權原則，邀請外部醫療院所專家，提供同仁失智症觀察態樣以及相對應合適金融服務等專業課程，讓金融友善向下紮根並落實於全台各分行。

在金融創新上，玉山持續推出多元創新的信託產品以滿足顧客需求，例如鼓勵民眾及早規劃退休資產，推出簡易型安養信託，以標準化契約快速完成簽約並預先開立信託專戶，將退休金逐步存入信託專戶，為退休生活預做準備；另外，可透過不動產保全信託有效確保產權及權狀安全無虞，避免顧客生前傳承不動產給子女後被任意變賣；又除了個人信託產品外，為協助企業落實公司治理、強化徵才、育才、留才措施及提升員工退休保障，玉山提供「員工持股信託」，由總行信託專家團隊規劃執行，滿足企業需求，以達到永續經營的目標。