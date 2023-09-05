國民黨總統參選人侯友宜5日宣布「65歲以上老人健保免費」政見，一直力挺侯的雲林縣長張麗善4日深夜在臉書發文「明天侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待」，5日侯宣布後，張表示侯來雲林3次，她都提到非六都縣市希望老人健保免費，雲林人不是2等公民，侯的健保免費政見，顯示他聽到非六都的心聲了。

張麗善表示，除了向侯提出老人健保免費，她在雲林縣議會也有講過，財政劃分的不公，會造成各縣市的懸殊差距，而且還會引發其他問題，就是雲林現在很多年輕人外漂，若六都老年人的福利比雲林好，外漂年輕人會希望父母搬來六都同住，這就會變成因為政策制度不公，造成雲林人口外流問題更加嚴峻。

張麗善說，若醫師、醫療資源通通往六都等都會區移去，大家同樣在繳健保費，但受到的待遇卻不一樣，台灣平均每萬人有22名醫師服務，雲林只有13名，又著重在斗六市，其他偏鄉醫師很少，約1點多個，所以如果制度不完善、政策失誤，也會造成區域沒有辦法平衡發展。

張麗善指出，侯市長對於非六都縣市的心聲有聽進去了，以雲林來講，很多人都跑去麥寮鄉設籍，因為其福利好，有免費健康檢查、電費補助、生育3萬元獎金等。雲林縣若要自行實施老人健保免費，每年要4億多元經費，雲林哪有辦法。

張麗善提到，侯有說全國老人健保免費預估要160億元經費，健康醫療支出要達到GDP8％，這是可以負擔的，不是空頭支票。雲林人不作2等公民，不要形成六都是1等公民，15縣市是2等公民的不公情況。