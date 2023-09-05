桃園射擊運動員林怡君曾為台灣拿下國際金牌，桃園市體育總會射擊委員會總幹事李耀文感嘆，即便有金牌選手但場館建置困難重重。（桃園市體育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年來大力推行運動，不過射擊運動卻長年處於弱勢，沒有正式靶場，沙崙射擊運動園區也礙於該塊土地先前為軍事用地，被列冊追蹤，遲遲沒有下文。文化局回應，經文資審議會決議持續列冊追蹤，但列冊追蹤非法定文資，過往也有成功活化的案例，建議開發單位可先提出工程書。

「我們真的很弱勢，連個場地都沒有！」桃園市體育總會射擊委員會總幹事李耀文感嘆，空氣槍射擊還能設置簡易靶場，但飛靶射擊沒有場地，只能向外縣市租借。桃園射擊運動員林怡君曾為台灣拿下國際金牌，即便有金牌選手但場館建置困難重重，找了20幾年才找到大園沙崙陣地這塊地，行政院已經核准無償撥用土地給體育局，但卻卡在該塊土地上的建物被文資列冊追蹤。

李耀文還說，龜山區雖然有公西靶場，但該靶場為國家射擊訓練基地，只提供給國家代表選手可進場訓練、提供各縣市政府所屬參加全國運、全中運及全大運代表隊等單位使用，不受理個人名義申請借用，因此才會積極爭取建置沙崙射擊運動園區。

市議員朱珍瑤表示，桃園有許多射擊、射箭國手，需要專業場地練習、精進技巧，射擊委員會早在約3、4年前便開始極力爭取於沙崙陣地建置大園區沙崙射擊運動園區，但無奈沙崙陣地於2017年已被列冊追蹤，盼今年前可以解除列管，才能進一步規畫建置方向、爭取建置經費。

文化局文化資產科長董俊仁回應，大園公所去年7月委託團隊辦理列冊追蹤大園區沙崙陣地基礎調查評估，今年提出申請解除列冊，6月26日召開文化資產審議會，考量當地有歷史價值，決議持續列冊追蹤，如無重大情事變更則無法再提解列申請，建議開發單位可於列冊追蹤辦理開發。

董俊仁強調，列冊追蹤並非法定文資，開發單位可提出工程書圖，經審核後可按書圖施作工程，先前也曾有依文化資產保存法列冊追蹤的整合成功案例，如大溪區公所保存活化大溪區傘儲庫興建為三元市民活動中心，預定今年完工，還有復興區公所已完成修建三光卡奧灣吊橋。