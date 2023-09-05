萬芳以一身雲彩雪紡裝出席《五月雪》威尼斯影展世界首映。（海鵬提供）

由金馬新導演張吉安執導、金鐘跟金曲獎得主萬芳主演的新片《五月雪》，4日在威尼斯影展舉行世界首映，該片劇情透過兩個女子的人生，帶出馬來西亞震驚歷史的種族衝突「513事件」，電影未映先轟動。電影映後佳評驚人，曾獲柏林金熊獎提名的馬其頓女導演提歐娜史特拉格米特威斯卡，對於張吉安打破戲劇結構、重塑的電影風格十分激賞。

《五月雪》即使題材敏感，張吉安依然堅持全片在馬來西亞實地拍攝，昨晚電影在威尼斯首映時，片尾一場在吉隆坡亂葬崗實景拍攝的真實畫面，當鏡頭掃過一座座孤墳，銀幕秀出「獻给513事件罹難者」，當下即有觀眾激動得泣不成聲。最驚人的是，映後有現場觀眾挑動敏感神經，直接問張吉安：「你不擔心這是敏感的議題？」張吉安回答：「我很安全！」觀眾掌聲幾乎震天，掀起映後最高潮氣氛。

結束旅途疲累的萬芳，昨晚以一身雲彩雪紡裝出席首映，青春模樣和銀幕苦情判若兩人，第一次看《五月雪》，她顯得格外冷靜，除了影展大會介紹她出場時非常感動外，最讓她印象深刻的就是被片中老公（馬來西亞演員王竣）用青菜砸她的戲，「那是真的砸、很真實的反應。」

《五月雪》由萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏及王竣等共同演出，已獲選為今年金馬影展開幕影片，同時也是入選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」單元，將於11月17日在台上映。