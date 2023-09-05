有性侵前科的科技公司技術員小明（化名）2021年到新竹某間酒店尋歡作樂時，覬覦酒店小姐小美（化名）美色，謊稱要與她到廁所合照，未料小明竟趁著小美不勝酒力，性侵得逞。小美返回休息室後崩潰，向同事哭訴遭性侵，小明也被新竹地院判處有期徒刑4年。

身為3寶爸的小明，到酒店玩樂時，看上小美的姿色，趁著小美醉醺醺時，謊稱要一起合拍照片。當下小美不疑有他，以為拍完照就結束了，未料小明拍完照後，竟將酒醉渾身癱軟的小美放在馬桶上，脫下小美衣物性侵得逞。

小美當下無力反抗，雖大聲呼救，但現場音樂嘈雜，無人聽見小美的求救聲。事後小明叫店酒店少爺把小美扛離包廂，小美回到休息室後崩潰大哭，告知同事遭到性侵，由同事陪同就醫驗傷及報警處理。

小明向法官辯稱一切都是小美自願的，且小美還主動替他服務，不過小美均否認小明說法。法官在檢視小明拍下的照片，發現小美呈現閉眼倒在小明身上的樣子，顯然意識昏沉，並不足以達到小明所辯稱的複雜動作，並未採信小明說法。

法官認為小明之前就有妨害性自主前科紀錄，竟為滿足一己性慾，利用小美酒醉不能抗拒之際，乘機性侵，戕害小美身心，造成精神上難以磨滅陰影，且小明犯後一再辯解及否認犯行，未見悔意，亦未賠償小美，態度不佳，依乘機性交罪判有期徒刑4年。

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