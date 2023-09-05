8月美元兌主要貨幣均呈現升值，美元升值1.73%；歐元貶值0.83%，英鎊貶值1.03%，加幣貶值2.15%，澳幣貶值2.86%，日圓貶值2.88%，人民幣貶值2.04%，新台貶值1.4%。
蔡炯民表示，人民幣及日圓和韓元在8月貶值幅度較大，以人民幣而言，8月人行也有很多政策出台，目前人民幣已經回穩，匯價在7.29~7.3附近。
8月外匯存底未再創新高，央行外匯局局長蔡炯民表示，主要是外資在8月賣超台股逾千億元，而據央行統計，8月外資匯出盈餘加股利合計金額達90億美元，央行也在8月於外匯市場拋匯調節，致使8月外匯存底數下滑，這也是去年9月以來，外匯存底首度呈現月減。
8月美元兌主要貨幣均呈現升值，美元升值1.73%；歐元貶值0.83%，英鎊貶值1.03%，加幣貶值2.15%，澳幣貶值2.86%，日圓貶值2.88%，人民幣貶值2.04%，新台貶值1.4%。
蔡炯民表示，人民幣及日圓和韓元在8月貶值幅度較大，以人民幣而言，8月人行也有很多政策出台，目前人民幣已經回穩，匯價在7.29~7.3附近。
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