8月美元兌主要貨幣均呈現升值，美元升值1.73%；歐元貶值0.83%，英鎊貶值1.03%，加幣貶值2.15%，澳幣貶值2.86%，日圓貶值2.88%，人民幣貶值2.04%，新台貶值1.4%。

蔡炯民表示，人民幣及日圓和韓元在8月貶值幅度較大，以人民幣而言，8月人行也有很多政策出台，目前人民幣已經回穩，匯價在7.29~7.3附近。