經濟部技術處處長邱求慧表示，本次經濟部與彰化基督教醫院合作，導入工研院及金屬中心兩個法人單位研發能量，並攜手5家業者開發了10項可攜式醫檢器材，包括仁寶「手持式超音波」、杏澤科技「牙菌斑診斷儀」、明達醫學的眼底鏡/眼壓機及創新醫電的心電圖儀，選定醫師病患比例較低的大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮推動鄉鎮長者健檢，除可協助長者早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌的症狀，亦能整合不同時間、不同場域的檢測數據，提供遠距跨專科會診行動健檢服務，預計可提供超過5,000人次服務。

彰基醫學中心總院長陳穆寬教授說明，彰基與體系分院服務區域遍布彰化、雲林、南投三縣，除了作為急重難症後盾，更積極將預防醫學概念帶到服務區域各鄉鎮；過去幾次偏鄉離島義診經驗，發現社區健檢項目繁多、採紙本表單作業，紙本回收保管，以及事後彙整資料，確實需耗費不少人力。本次與工研院合作以電子識別證，大幅縮減醫護人員引導時間，並加速異常追蹤，成為本院於關懷醫療資源不足地區的助力。

彰化基督教醫院副院長林慶雄指出，彰基本次承接與工研院合作的計畫案，擬安排於大城、芳苑、埔鹽鄉進行多場次成人健檢，預計提供超過5000人次的篩檢。在場域完成檢查後，所有健檢數據安全，迅速彙整至資訊系統，有效率地盤點健檢結果，並進行異常追蹤，是現代智慧科技與預防醫學的結合。