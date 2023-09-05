義大利阿爾卑斯山脈東面山系最大的阿達梅洛冰河（Adamello glacier）正受到全球暖化的破壞，專家預估接下來不到1個世紀的時間內就會消失，而第一次世界大戰的激戰遺址也從融化的冰層中再現。

I’ve stumbled across a video I’d forgotten I’d shot (similar to the one I’ve shared before, but slightly different). It’s of a WW1 Italian 149mm Ansaldo howitzer, sited at 3300m on a ridge above the Adamello glacier. It’s been up there for 107 years. pic.twitter.com/RlCVOtgMge — Tom Isitt 🐝 (@masaccio60) July 19, 2023

據法國媒體《法蘭西24》（France 24）5日報導，特倫托阿爾卑斯山協會冰河學委員會（Glaciological Commission of the Tridentine Alpinists Society ） 主席費拉里（Cristian Ferrari）表示：「從19世紀末一直到今天，冰河已經消逝了大約2.7公里，」「在過去5年中，我們平均每年失去了15米，但僅在2022年，我們見證了它在1年之內失去了139米。」

過去4年間，義大利環保組織Legambiente每年夏天都會組織一次穿越阿爾卑斯山的旅程，以說明氣候變化對冰河的影響。與其他阿爾卑斯山冰河一樣，阿達梅洛冰河正受到降雪減少的影響，去年降雪少了50%。積雪覆蓋變薄，更長更炎熱的夏季使其結冰的時間變少。

冰河也在分裂，使更多的表面暴露在炎熱的空氣中。它還揭示了山脈歷史的痕跡，這裡曾是第一次世界大戰期間義大利和奧匈帝國的戰場遺址，如今，步槍和彈殼從融化的冰層中重新曝光。

「我們見證著過去的痕跡，我們觀察著當下的軌跡，我們意識到趨勢並不樂觀，」義大利冰河學委員會副主席、都靈大學教授賈爾迪諾（Marco Giardino）說。

「去年我們回到2年前觀察過的冰河，我們看到的變化之大，簡直難以置信。」該委員會阿爾卑斯山區的經理博納里奧（Vanda Bonario）表示去年的特點是乾旱和高溫「冰河消失之快，難以想像」