痔瘡是許多人難以啟齒的困擾，也因此出現許多迷思，常聽到的像是痔瘡是否會變成癌症？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓解釋，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，並不會變癌症，只要成人使用肛門15～18年以上，就會有輕微的第1級痔瘡。若想要預防痔瘡，她指出，平時就要做到定期排便、攝取膳食纖維、規律運動、避免久坐等，且從如廁開始到結束，勿超過8分鐘。

鍾雲霓在臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文表示，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，只要不是剛出生的嬰兒，嚴格來說所有成人都會有痔瘡，但若出現2症狀千萬不要放任不管，即肛門口腫痛異物感和出血，尤其後者極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，應積極就醫治療。

至於痔瘡會自行好轉嗎？鍾雲霓強調，老化的血管、軟組織不會回春，但可靠維持生活作息、飲食調整，來避免它經常腫脹。她並建議平時可透過4招保養，包括定期排便，避免經常便秘、腹瀉；攝取適量蔬果，以補充膳食纖維；規律有氧運動，如跑步、跳繩、快走及游泳，使血管維持彈性；避免久坐，勿長時間在馬桶上滑手機、看書，從如廁開始到結束，約5～8分鐘就該起身。

此外，鍾雲霓補充，痔瘡依嚴重程度可分成4級，並列出各級可能出現的狀況：

●第1級：成人只要使用肛門15～18年以上，就一定會有輕微1度痔瘡，屬於正常生理現象。

●第2級：痔瘡組織在排便時脫出肛門外，但排便後會自動縮回肛門內。

●第3級：痔瘡組織掉出肛門外，必須用手推，才能塞回肛門內。

●第4級：痔瘡組織卡在肛門口塞不回去，造成持續異物感與不適。