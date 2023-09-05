「荔園衍派黃宅」（紅圈處）不列古蹟，黯然被整排透天厝埋沒。（張毓翎攝）

「荔園衍派黃宅」為台南市後壁區少見的日據時期洋樓建築，去年傳出正門前方的土地被賣掉，台南市政府文化局擔心黃宅也被一併拆除，緊急列為暫定古蹟，但後來文化資產審議會決議不列入古蹟建築；事隔一年，黃宅依舊荒煙漫草，看不出沒有任何改變，而其前方卻已蓋滿一棟棟的透天厝，兩相對比顯得很突兀，令人不勝唏噓。

黃宅建造於1928年，由黃爐和首屆庄長黃水順兩兄弟所合建，立面為仿文藝復興式，後屋身為閩南式建築，外觀文藝氣息濃厚，為一座融合傳統與西洋風格的建築物，一般人稱做「西洋樓仔」，其正面有雙柱式造形及洗石子的山形牆，牆額上有雙排文字，上為黃氏堂號「紫雲荔園衍派」。

地方人士表示，以前黃宅曾開放讓民眾參觀，後來頻遭小偷，黃家自此就未再對外開放，對於外人訪問，一律謝絕，遊客只能從圍牆外遠觀欣賞這棟古式建築，去年傳出黃宅可能被出售，台南市政府文化局接獲消息後，趕緊在去年7月張貼暫定古蹟告示，其效力視同古蹟，不得任意毀損拆除。

台南市政府去年9月召開文化資產審議會，審查黃宅文化資產價值，經決議不予指定或登錄，根據當時與會人員說，黃家屋主在會中允諾不會出售黃宅，將繼續保留供家族使用，不過對此市府文化局文資處表示，會持續觀察後續情形。

黃宅因位於菁寮老街附近，過去不少遊客逛老街時會順道參觀，也是導覽解說時必訪熱點，現在卻被埋沒在一棟棟的透天厝後方，若沒有走進巷子裡很容易忽略，目前靠近大路南85線的透天厝已經快完工，其後方、原黃宅草皮也正在房子中，施工圍籬距離黃宅只有短短幾公尺，令人擔憂。